25.05.2020, 12:48
В Пыхья-Таллинне распитие алкогольных напитков закончилось поножовщиной
В пятницу в столичном районе Пыхья-Таллинн совместное распитие алкогольных напитков закончилось поножовщиной.
В пятницу в столичном районе Пыхья-Таллинн совместное распитие алкогольных напитков закончилось поножовщиной.
23 мая в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Каэра в Пыхья-Таллинне 28-летний мужчина в ходе совместного употребления алкогольных напитков ударил ножом 50-летнего мужчину, причинив ему физическую боль. К счастью, полученная потерпевшим рана оказалась не опасной для жизни.
Потерпевший был доставлен в больницу. Полиция задержана нападавшего.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Гига Чикадзе готов стать первым грузином с поясом UFC
Пара купила хилый дом, но через 2 месяца он стал совсем другим
Школьный календарь 2020-2021: все каникулы
Утром в Рязани перевернулся автомобиль реанимации