В Пыхья-Таллинне распитие алкогольных напитков закончилось поножовщиной

23 мая в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Каэра в Пыхья-Таллинне 28-летний мужчина в ходе совместного употребления алкогольных напитков ударил ножом 50-летнего мужчину, причинив ему физическую боль. К счастью, полученная потерпевшим рана оказалась не опасной для жизни.

Потерпевший был доставлен в больницу. Полиция задержана нападавшего.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.