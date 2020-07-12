12.07.2020, 09:30
В Пыхья-Таллинне пьяный водитель врезался в автобус, пострадали два человека
11 июля в 22:24 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Сыле, 27.
11 июля в 22:24 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Сыле, 27.
Управлявший автомобилем Audi A6 50-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения потерял контроль над автомобилем и врезался сбоку в маршрутный автобус Volvo, которым управлял 50-летний мужчина.
Водителя Audi и находившегося в машине 33-летнего мужчину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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