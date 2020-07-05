05.07.2020, 14:15
В Пыхья-Таллинне пьяный велосипедист попал под автобус
Рано утром в субботу на перекрестке улиц Ристику и Теллискиви в Пыхья-Таллинне под колесами автобуса оказался 20-летний велосипедист, передает rus.err.ee.
Рано утром в субботу на перекрестке улиц Ристику и Теллискиви в Пыхья-Таллинне под колесами автобуса оказался 20-летний велосипедист, передает rus.err.ee.
Велосипедист в состоянии алкогольного опьянения пересекал проезжую часть по пешеходному переходу и столкнулся с автобусом Man Lions City, которым управлял 49-летний мужчина. Водитель автобуса выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора.
Велосипедист был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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