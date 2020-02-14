В Пыхья-Таллинне пропал мужчина. Полиция просит помощи

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 35-летнего Тийта, который в четверг вечером покинул расположенное в Пыхья-Таллинне медицинское учреждение.
У полиции есть основания полагать, что жизнь и здоровье Тийта могут быть в опасности, поэтому незамедлительно приступила к его поискам. Полиция до ночи искала Тийта на Штромке и Пикакари и в окрестных лесах и возобновит поиски в пятницу, сообщает RusErr.
На мужчине была зеленая футболка, темные спортивные штаны и светлые шлепанцы. Его рост — 190 см, он худощавого телосложения.
Полиция просит всех, кто видел Тийта, позвонить по номеру 112.
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