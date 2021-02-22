В Пыхья-Таллинне произошла поножовщина. Подозреваемый задержан

20 февраля в Пыхья-Таллинне произошла поножовщина, сообщила в понедельник Пыхьяская префектура полиции.
В субботу в полицию поступило сообщение о том, что в столичном районе Пыхья-Таллинн в квартире дома на улице Лыйме находится мужчина с ножевыми ранениями.
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 28-летнюю женщину и 30-летнего мужчину.
Обстоятельства случившегося и причины конфликта будут выяснены в ходе расследования возбужденного уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.
По ходатайству прокуратуры суд дал санкцию на арест задержанного 30-летнего мужчины на время предварительного следствия.
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