В Пыхья-Таллинне произошла поножовщина. Подозреваемый задержан

В субботу в полицию поступило сообщение о том, что в столичном районе Пыхья-Таллинн в квартире дома на улице Лыйме находится мужчина с ножевыми ранениями.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 28-летнюю женщину и 30-летнего мужчину.

Обстоятельства случившегося и причины конфликта будут выяснены в ходе расследования возбужденного уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

По ходатайству прокуратуры суд дал санкцию на арест задержанного 30-летнего мужчины на время предварительного следствия.