24.12.2019, 10:30
В Пыхья-Таллинне попал под машину 12-летний мальчик
В понедельник, 23 декабря, в 20:48 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Теэстузе, 58.
В понедельник, 23 декабря, в 20:48 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Теэстузе, 58.
Спереди остановившегося на остановке общественного транспорта автобуса выбежал на проезжую часть пешеход без отражателя, 12-летний мальчик. Его сбил совершавший обгон автобуса автомобиль BMW X5, которым управлял 33-летний мужчина.
Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.
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