24.12.2019, 10:30

В Пыхья-Таллинне попал под машину 12-летний мальчик


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Pimedassõidukoolitus
PimedassõidukoolitusFoto: Tiit Blaat

В понедельник, 23 декабря, в 20:48 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Теэстузе, 58.

Спереди остановившегося на остановке общественного транспорта автобуса выбежал на проезжую часть пешеход без отражателя, 12-летний мальчик. Его сбил совершавший обгон автобуса автомобиль BMW X5, которым управлял 33-летний мужчина.

Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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