В Пыхья-Таллинне нашли похожие на оружие предметы и муляж гранаты с наркотиками

В понедельник утром в полицию позвонил мужчина и сообщил, что на балконе квартиры в Пыхья-Таллинне он видит мужчину с оружием. Полиция нашла в той квартире пять похожих на оружие предметов, а также вещь, напоминающую гранату.
Прибывшие на место полицейские при помощи соседей установили квартиру, и около 10 часов вошли туда. Спасатели под балконом растянули тент.
В квартире никого не было. Однако нашли пять похожих на оружие предметов, а также вещь, напоминающую гранату. Также на место прибыли и саперы. Они выяснили: внутри гранаты была не взрывчатка, а вещество, похожее на наркотики. Его отправили на экспертизу.
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