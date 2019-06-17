В Пыхья-Таллинне нашли похожие на оружие предметы и муляж гранаты с наркотиками

Прибывшие на место полицейские при помощи соседей установили квартиру, и около 10 часов вошли туда. Спасатели под балконом растянули тент.

В квартире никого не было. Однако нашли пять похожих на оружие предметов, а также вещь, напоминающую гранату. Также на место прибыли и саперы. Они выяснили: внутри гранаты была не взрывчатка, а вещество, похожее на наркотики. Его отправили на экспертизу.

Затем с помощью близких мужчины полиция установила его местонахождение. 35-летний мужчина был задержан на своем рабочем месте, и при задержании у него было обнаружено запрещенное холодное оружие. Мужчина добровольно передал все запрещенные предметы полиции.

По факту произошедшего было возбуждено дело о нарушении общественного порядка и хранении запрещенного для гражданских лиц оружия.