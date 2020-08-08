08.08.2020, 08:20
В Пыхья-Таллинне мужчина угрожал другому ножом: полиции пришлось применить электрошокер
В четверг полиции пришлось применить электрошокер в отношении мужчины с ножом.
В четверг полиции пришлось применить электрошокер в отношении мужчины с ножом.
6 августа в полицию поступило сообщение о том, что на Тоомпуйэстеэ в Пыхья-Таллинне 70-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал другому мужчине ножом. Прибывшие на место полицейские велели мужчине бросить нож, но он не послушался, в связи с чем по отношению к нему пришлось применить электрошокер.
Нападавшего сперва отвезли в больницу для проверки состояния здоровья, а затем в полицейский участок.
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