В Пыхья-Таллинне людям угрожали похожими на оружие предметами, одну женщину ударили

Позавчера в Центр тревоги сообщили, что в Пыхья-Таллине на улице Сыле 25-летний мужчина целился из похожего на оружие предмета в сторону 56-летней женщины, 40-летней женщины и 39-летнего мужчины, также мужчина произвел из этого предмета выстрелы в воздух. Полицейские задержали мужчину и отвезли в участок.

В тот же день сообщили, что на улице Пельгуранна целились в 22-летнюю женщину из похожего на оружие предмета и ударили ее, причинив ей физическую боль. Более точные обстоятельства инцидента выясняются.

Улица Пельгуранна находится очень близко от улицы Сыле. В полиции все-таки подтвердили, что оружием угрожали два разных человека. Инциденты не связаны между собой.