В Пыхья-Таллинне людям угрожали похожими на оружие предметами, одну женщину ударили(5)
В субботу в Пыхья-Таллинне целились в людей из похожих на оружие предметов.
В субботу в Пыхья-Таллинне целились в людей из похожих на оружие предметов.
Позавчера в Центр тревоги сообщили, что в Пыхья-Таллине на улице Сыле 25-летний мужчина целился из похожего на оружие предмета в сторону 56-летней женщины, 40-летней женщины и 39-летнего мужчины, также мужчина произвел из этого предмета выстрелы в воздух. Полицейские задержали мужчину и отвезли в участок.
В тот же день сообщили, что на улице Пельгуранна целились в 22-летнюю женщину из похожего на оружие предмета и ударили ее, причинив ей физическую боль. Более точные обстоятельства инцидента выясняются.
Улица Пельгуранна находится очень близко от улицы Сыле. В полиции все-таки подтвердили, что оружием угрожали два разных человека. Инциденты не связаны между собой.
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