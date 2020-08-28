28.08.2020, 10:36

В Пыхья-Таллинне и Ласнамяэ неизвестный напал на улице на людей


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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Вчера в разных районах Таллинна произошло два похожих случаях: неизвестный напал на улице на людей.

27 августа в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сыле в Пыхья-Таллинне неизвестный мужчина напал на 52-летнего мужчину и стал бить его ногами. Прибывшие на место медики скорой доставили потерпевшего в больницу. Обстоятельства случившегося выяснит следствие.

27 августа в полицию поступило сообщение о том, что на Петербургском шоссе в столичном районе Ласнамяэ неизвестный мужчина напал на 35-летнего мужчину и ударил его кулаком в лицо. Скорая доставила пострадавшего в больницу. Обстоятельства случившегося выяснит следствие.

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