08.07.2020, 18:15

В Пыхья-Таллинне горит трехэтажный дом


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В Пыхья-Таллинне горит трехэтажный дом
Siim Lõvi

В 17.51 столичные пожарные выехали на вызов в Пыхья-Таллинн на улицу Тёэстузе, где загорелся заброшенный трехэтажный дом.

В Центр тревоги поступило сразу несколько сообщений, что из дома идут черные клубы дыма.

В 18.08 пожарные уже сумели локализовать пожар. Благодаря быстрым действиям спасателей, угроза близлежащим домам не возникла.

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