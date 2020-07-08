08.07.2020, 18:15
В Пыхья-Таллинне горел трехэтажный дом
В 17.51 столичные пожарные выехали на вызов в Пыхья-Таллинн на улицу Тёэстузе, где загорелся заброшенный трехэтажный дом.
В 17.51 столичные пожарные выехали на вызов в Пыхья-Таллинн на улицу Тёэстузе, где загорелся заброшенный трехэтажный дом.
В Центр тревоги поступило сразу несколько сообщений, что из дома идут черные клубы дыма.
В 18.08 пожарные уже сумели локализовать пожар. Благодаря быстрым действиям спасателей, угроза близлежащим домам не возникла.
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