11.03.2019, 09:01
В Пыхья-Таллинне девочка попала под машину
Накануне вечером в результате ДТП в Пыхья-Таллинне пострадала 8-летняя девочка, передает rus.err.ee.
Накануне вечером в результате ДТП в Пыхья-Таллинне пострадала 8-летняя девочка, передает rus.err.ee.
По сообщению полиции, инцидент случился в 18:20 у гаражей на улице Пухангу, где автомобиль Škoda, которым управлял 24-летний мужчина, сбил переходившую через дорогу девочку.
Ребенка доставили в больницу.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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