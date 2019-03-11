В Пыхья-Таллинне девочка попала под машину

По сообщению полиции, инцидент случился в 18:20 у гаражей на улице Пухангу, где автомобиль Škoda, которым управлял 24-летний мужчина, сбил переходившую через дорогу девочку.

Ребенка доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.