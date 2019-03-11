11.03.2019, 09:01

В Пыхья-Таллинне девочка попала под машину


rus.delfi.ee
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Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
Foto: Ilmar Saabas

Накануне вечером в результате ДТП в Пыхья-Таллинне пострадала 8-летняя девочка, передает rus.err.ee.

По сообщению полиции, инцидент случился в 18:20 у гаражей на улице Пухангу, где автомобиль Škoda, которым управлял 24-летний мужчина, сбил переходившую через дорогу девочку.

Ребенка доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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