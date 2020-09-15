15.09.2020, 08:31

В Пыхья-Таллинне 7-летняя девочка попала под машину автошколы

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Ida-Tallinna Keskhaigla
Ida-Tallinna KeskhaiglaFoto: Madis Veltman

В понедельник в Пыхья-Таллинне пострадала 7-летняя девочка.

Инцидент произошел в 18:41 у дома по адресу Мадала, 15. 7-летняя девочка на велосипеде выехала на дорогу между припаркованных машин прямо перед принадлежащем автошколе автомобилем Citroen C4 Cactus, на котором 32-летняя женщина совершала учебную езду.

Девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу.

Точные детали инцидента выясняются.

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