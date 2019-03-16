16.03.2019, 09:30
В пятницу вечером из торгового центра Solaris эвакуировали людей — что случилось?
В пятницу вечером в 22:08 неизвестный мужчина позвонил в полицию и сказал, что в торговом центре Solaris бомба. Из здания эвакуировали всех людей. Час спустя выяснилось, что это была ложная тревога.
Эвакуировали всех посетивших центр и расположенный там кинотеатр людей, сказал пресс-секретарь полиции.
На месте происшествия были саперы и полицейские.
Полиция оцепила центр лентой и отогнала людей в сторону.
Проверившие центр саперы Спасательного департамента ничего опасного не нашли. В 23:17 пресс-секретарь полиции сообщил, что инцидент исчерпан.