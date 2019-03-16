16.03.2019, 09:30

В пятницу вечером из торгового центра Solaris эвакуировали людей — что случилось?

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rus.delfi.ee
EST
В пятницу вечером из торгового центра Solaris эвакуировали людей — что случилось?
Foto: Taavi Pukk

В пятницу вечером в 22:08 неизвестный мужчина позвонил в полицию и сказал, что в торговом центре Solaris бомба. Из здания эвакуировали всех людей. Час спустя выяснилось, что это была ложная тревога.

Эвакуировали всех посетивших центр и расположенный там кинотеатр людей, сказал пресс-секретарь полиции.

На месте происшествия были саперы и полицейские.

Полиция оцепила центр лентой и отогнала людей в сторону.

Проверившие центр саперы Спасательного департамента ничего опасного не нашли. В 23:17 пресс-секретарь полиции сообщил, что инцидент исчерпан.

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