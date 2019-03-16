В пятницу вечером из торгового центра Solaris эвакуировали людей — что случилось?

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Foto: Taavi Pukk

В пятницу вечером в 22:08 неизвестный мужчина позвонил в полицию и сказал, что в торговом центре Solaris бомба. Из здания эвакуировали всех людей. Час спустя выяснилось, что это была ложная тревога.