В пярнуском торговом центре охранник реанимировал пожилого мужчину

Охранник подошел к мужчине и стал вызывать скорую, однако поспешившая на помощь женщина взяла звонок в 112 на себя. Пострадавший не дышал, и охранник приступил к реанимации. Через несколько минут приехала скорая, и медики продолжили проводить реанимацию.

Примерно через десять минут мужчина подал признаки жизни, скорая помощь увезла его в больницу.

По словам охранника, он испытывал тревогу, поскольку до сих пор сталкивался с подобным только на курсах оказания первой помощи, а в реальной жизни в таких ситуациях не бывал. Однако он прекрасно помнил все, что проходил на курсах, и действовал оперативно.