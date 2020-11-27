В Пярнумаа в ДТП погиб 48-летний мужчина

ДТП произошло на 20-м километре шоссе Аудру-Тыстамаа-Нурмси. По словам патрульного полицейского Пярнуского отделения полиции Эйво Эвертсоо, по имеющейся сейчас информации, автомобиль ехал со стороны Аудру в сторону Нурмси, выехал с дороги и врезался в дерево.

"Водитель получил настолько серьезные повреждения, что скончался на месте", — сказал Эвертсоо. Мужчина был в автомобиле один. Все обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе делопроизводства.

У водителя были права соответствующей категории, а на автомобиле были установлены зимние покрышки, отвечающие требованиям.

В этом году в Эстонии произошло 1288 ДТП, в которых погибло 54 человека.

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