В Пярнумаа в ДТП погиб 48-летний мужчина

Сегодня примерно в 10:45 полиция получила сообщение о ДТП в деревне Кыпу в Пярнумаа. В ДТП погиб находившийся за рулем автомобиля Toyota 48-летний мужчина, который, по предварительным данным, не был пристегнут ремнем безопасности.
ДТП произошло на 20-м километре шоссе Аудру-Тыстамаа-Нурмси. По словам патрульного полицейского Пярнуского отделения полиции Эйво Эвертсоо, по имеющейся сейчас информации, автомобиль ехал со стороны Аудру в сторону Нурмси, выехал с дороги и врезался в дерево.
"Водитель получил настолько серьезные повреждения, что скончался на месте", — сказал Эвертсоо. Мужчина был в автомобиле один. Все обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе делопроизводства.
У водителя были права соответствующей категории, а на автомобиле были установлены зимние покрышки, отвечающие требованиям.
В этом году в Эстонии произошло 1288 ДТП, в которых погибло 54 человека.
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