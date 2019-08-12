В Пярнумаа утонул в колодце пожилой мужчина

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Modex19- rahvusvaheline päästeõppus Saaremaal Foto: Irina Mägi

На прошлой неделе в Пярнумаа в колодец упал мужчина. Так как колодец был глубоким и полным водой, мужчина утонул.