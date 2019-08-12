12.08.2019, 10:05

В Пярнумаа утонул в колодце пожилой мужчина


rus.delfi.ee
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Modex19- rahvusvaheline päästeõppus Saaremaal
Modex19- rahvusvaheline päästeõppus SaaremaalFoto: Irina Mägi

На прошлой неделе в Пярнумаа в колодец упал мужчина. Так как колодец был глубоким и полным водой, мужчина утонул.

9 августа спасатели получили вызов в деревню Камали волости Саарде, где мужчина упал в колодец.

Спасатели вытащили погибшего из колодца и передали тело Скорой помощи.

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