18.04.2019, 13:26
В Пярнумаа столкнулись три грузовика: один водитель в больнице
дополнено в 13:50
Сегодня в первой половине дня в Пярнумаа на 24 км шоссе Пярну-Лихула столкнулись три грузовика. Один водитель пострадал и был доставлен в больницу.
Сегодня в первой половине дня в Пярнумаа на 24 км шоссе Пярну-Лихула столкнулись три грузовика. Один водитель пострадал и был доставлен в больницу.
Об этом в Центр тревоги сообщили в 11:57. Столкнулись три грузовика.
В результате ДТП пострадал один водитель — 61-летний мужчина. Его доставили в больницу.
По первоначальным данным, ДТП случилось, когда грузовик Scania ждал возможность проехать, в этот момент в него сзади въехал буксир Volvo. В буксир же потом въехал и фура с прицепом дров Volvo.
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