В Пярнумаа столкнулись три грузовика: один водитель в больнице

Об этом в Центр тревоги сообщили в 11:57. Столкнулись три грузовика.

В результате ДТП пострадал один водитель — 61-летний мужчина. Его доставили в больницу.

По первоначальным данным, ДТП случилось, когда грузовик Scania ждал возможность проехать, в этот момент в него сзади въехал буксир Volvo. В буксир же потом въехал и фура с прицепом дров Volvo.