18.04.2019, 13:26

В Пярнумаа столкнулись три грузовика: один водитель в больнице

дополнено в 13:50
rus.delfi.ee
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Politseipildid
Pilt on illustratiivne, tegelikult oli õues juba pimedamFoto: Andres Putting

Сегодня в первой половине дня в Пярнумаа на 24 км шоссе Пярну-Лихула столкнулись три грузовика. Один водитель пострадал и был доставлен в больницу.

Об этом в Центр тревоги сообщили в 11:57. Столкнулись три грузовика.

В результате ДТП пострадал один водитель — 61-летний мужчина. Его доставили в больницу.

По первоначальным данным, ДТП случилось, когда грузовик Scania ждал возможность проехать, в этот момент в него сзади въехал буксир Volvo. В буксир же потом въехал и фура с прицепом дров Volvo.

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