В Пярнумаа столкнулись автобус и автомобиль: трое в больнице

Сотрудник полиции, работающий на месте, поведал, что, по первоначальным данным, автобус ехал по главной дороге и столкнулся с автомобилем, ехавшим справа. В авто было четверо, троих доставили на медосмотр. Водитель автобуса и 45 пассажиров не пострадали.