24.03.2019, 17:37

В Пярнумаа столкнулись автобус и автомобиль: трое в больнице

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дополнено в 19:22
rus.delfi.ee
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Сегодня во второй половине дня в Пярнумаа в деревне Рейу случилось ДТП: столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль.

Сотрудник полиции, работающий на месте, поведал, что, по первоначальным данным, автобус ехал по главной дороге и столкнулся с автомобилем, ехавшим справа. В авто было четверо, троих доставили на медосмотр. Водитель автобуса и 45 пассажиров не пострадали.

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