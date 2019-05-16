В Пярнумаа средь бела дня во дворе частного дома украли собаку

Помимо топлива и всякой техники воры увели у хозяев и любимого члена семьи — собаку породы эстонская гончая по кличке Вигри.

”Полиция побывала на месте и считает, что имело место заказное похищение, другие вещи прихватили заодно”, — пишет хозяйка пса Теэле.

Она призывает всех, кто увидит объявление о продаже подобной собаки или в соседском дворе похожего пса, дать ей об этом знать.

Как поясняет Теэле, случайно лохматый друг убежать со двора никак не мог: ”Отец ушел в море и посадил собаку на цепь”.

Самая заметная примета у Вигри — два белых пятнышка на морде (см. фото).

За информацию об украденном четвероногом друге обещано вознаграждение.



