28.12.2020, 12:54

В Пярнумаа при столкновении грузовика и легкового автомобиля погиб человек


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Küünlad
Foto on illustreeriv.Foto: Anni Õnneleid

Сегодня около 12 часов в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в волости Хяэдемеэсте, где столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

По предварительной информации, в результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия. На месте ДТП затруднено движение.

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