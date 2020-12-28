В Пярнумаа при столкновении грузовика и легкового автомобиля погиб человек

Сегодня около 12 часов в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в волости Хяэдемеэсте, где столкнулись легковой автомобиль и грузовик.
По предварительной информации, в результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия. На месте ДТП затруднено движение.
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