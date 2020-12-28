В Пярнумаа при столкновении грузовика и легкового автомобиля погиб человек(1)
Сегодня в деревне Пену волости Хяэдемеэсте произошло тяжелое ДТП, в котором погиб 78-летний мужчина.
Сегодня в деревне Пену волости Хяэдемеэсте произошло тяжелое ДТП, в котором погиб 78-летний мужчина.
Сегодня примерно в 12 часов в деревне Пену волости Хяэдемеэсте произошло ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль Fiat и грузовой автомобиль Mercedes-Benz.
Оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Риво Сааре сказал, что столкнулись ехавший по главной дороге грузовик и выехавший со второстепенной дороги Fiat.
„В результате столкновения пассажир легкового автомобиля, 78-летний мужчина, получил тяжкие повреждения и погиб на месте. 67-летнего водителя отвезли для проверки здоровья в Пярнускую больницу", — сказал Сааре.
Управлявший грузовиком 53-летний гражданин Польши не пострадал. Водитель грузовика был трезв. Возможное опьянение водителя легкового автомобиля выяснит экспертиза.
"Все обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе начатого уголовного делопроизводства", — добавил Сааре.
Движение на месте ДТП сейчас восстановлено.
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