19.09.2020, 15:01

В Пярнумаа перевернулся квадроцикл: пострадали водитель и 4-летний ребенок

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Saarekoll 2016 alustas linnakatsega
Foto on illustreeriv.Foto: Irina Mägi

В 11:38 Центр тревоги получил сообщение о тяжелом ДТП в деревне Ойдрема в Пярнумаа, где перевернулся 36-летний мужчина на квадроцикле. В больницу доставили водителя квадроцикла и пассажира — 4-летнего мальчика.

Мужчину на самолете Департамента полиции и погранохраны доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Ребенка скорая помощь также отвезла в больницу на осмотр. Согласно первоначальным данным, он пострадал не очень сильно.

У ребенка был на голове велосипедный шлем, мужчина же ехал без шлема. Точные детали инцидента выявит следствие.

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