В Пярнумаа перевернулся квадроцикл: пострадали водитель и 4-летний ребенок

Мужчину на самолете Департамента полиции и погранохраны доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Ребенка скорая помощь также отвезла в больницу на осмотр. Согласно первоначальным данным, он пострадал не очень сильно.

У ребенка был на голове велосипедный шлем, мужчина же ехал без шлема. Точные детали инцидента выявит следствие.