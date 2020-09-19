19.09.2020, 15:01
В Пярнумаа перевернулся квадроцикл: пострадали старейшина волости и его 4-летний сын(2)
дополнено в 20:45
В 11:38 Центр тревоги получил сообщение о тяжелом ДТП в деревне Ойдрема в Пярнумаа, где перевернулся 36-летний мужчина на квадроцикле. В больницу доставили водителя квадроцикла, старейшину волости Ляэнеранна Микка Пиккметса, и его 4-летнего сына.
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