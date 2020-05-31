В Пярнумаа горит торфяное болото

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в деревне Майма в 15:32.

По первоначальной информации, загорелись торфяные разработки и работники предприятия торфяного производства пытались сами потушить пожар. Спасатели отреагировали на пожар усиленным составом, и сейчас идет определение границ распространения огня.

Дым от пожара распространяется с северо-восточным ветром в сторону Ахасте и Тыстамаа. Людей, которые находятся на пути распространения дыма, Спасательный департамент просит оставаться в помещениях и окна и двери держать закрытыми.

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