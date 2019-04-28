28.04.2019, 17:47
В Пярнумаа горит около 30 гектаров леса
Сегодня в 12.40 Центр тревоги получил сообщение о лесном пожаре в районе деревни Ойссааре, что в Пярнумаа.
Сегодня в 12.40 Центр тревоги получил сообщение о лесном пожаре в районе деревни Ойссааре, что в Пярнумаа.
Огнем охвачены примерно 30 гектаров леса. Спасатели останавливают разрастание пожара.
На месте работают спасательные команды из Пярнумаа и Вильяндимаа.
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