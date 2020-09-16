16.09.2020, 07:31

В Пярнумаа горит ангар: раздаются взрывы и распространяются ядовитые газы

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Pärnumaal Seljametsas põlev angaar.
Pärnumaal Seljametsas põlev angaar.Foto: Päästeamet

В Пярнумаа в деревне Сельяметса ярким пламенем горит ангар станции переработки отходов, происходят взрывы и в большом количестве распространяются ядовитые выделяемые при горении газы.

По первоначальным данным, люди в инциденте не пострадали.

Спасательный департамент попросил жителей района Пайкузе и Синди закрыть окна и двери и выключить вентиляцию. При передвижении следует по возможности избегать дороги Таали-Пылендмаа-Сельяметса.

В 4:24 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Сельяметса горит ангар. По прибытии спасателей большой ангар размером 100x60 метров горел открытым пламенем и загорелись спрессованные отходы вокруг него. Работы по тушению идут.

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