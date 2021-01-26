В Пярнумаа едва не утонули два рыбака. Спастись помогли нехитрые приспособления
В понедельник в 18:01 в Центр тревоги получил информацию о двух рыбаках, попавших в беду на морском льду в Пярнумаа.
В понедельник в 18:01 в Центр тревоги получил информацию о двух рыбаках, попавших в беду на морском льду в Пярнумаа.
Как сообщают спасатели, мужчины вышли на тонкий подтаявший лед на расстояние 25 метров от берега, где глубина моря составляет ориентировочно 2-3 метра. К счастью, у мужчин были с собой ледовые шилья, которые, по всей видимости, и помогли мужчинам спастись. Они смогли самостоятельно выбраться на берег.
Полиция, медики скорой помощи и спасатели оказали пострадавшим первую помощь, после чего получивших сильное переохлаждение людей доставили в больницу.
Глава Пярнуской спасательной команды Мярт Хиндреус отметил, что из-за неустойчивой погоды структура льда на водоемах очень неоднородная.
"Очевидно, что в данной ситуации мужчинам помогло спастись наличие с собой ледовых шильев. Выходя на лед, их, конечно, нужно иметь с собой. А также мобильный телефон в водонепроницаемой упаковке. Одеваться следует в нетонущие куртку и брюки. И что самое главное — сообщите своим близким о том, куда вы идете", — советует Хиндреус.
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