В Пярнумаа едва не утонули два рыбака. Спастись помогли нехитрые приспособления

Как сообщают спасатели, мужчины вышли на тонкий подтаявший лед на расстояние 25 метров от берега, где глубина моря составляет ориентировочно 2-3 метра. К счастью, у мужчин были с собой ледовые шилья, которые, по всей видимости, и помогли мужчинам спастись. Они смогли самостоятельно выбраться на берег.

Полиция, медики скорой помощи и спасатели оказали пострадавшим первую помощь, после чего получивших сильное переохлаждение людей доставили в больницу.

Глава Пярнуской спасательной команды Мярт Хиндреус отметил, что из-за неустойчивой погоды структура льда на водоемах очень неоднородная.

"Очевидно, что в данной ситуации мужчинам помогло спастись наличие с собой ледовых шильев. Выходя на лед, их, конечно, нужно иметь с собой. А также мобильный телефон в водонепроницаемой упаковке. Одеваться следует в нетонущие куртку и брюки. И что самое главное — сообщите своим близким о том, куда вы идете", — советует Хиндреус.