11.07.2020, 15:44
В Пярнумаа двух человек придавило упавшим деревом
Сегодня в 12:34 в Пярнумаа произошло ЧП - из-за шторма упало дерево на машину.
Сегодня в 12:34 в Пярнумаа произошло ЧП - из-за шторма упало дерево на машину.
Пострадали два человека, одного из них доставили в больницу. Насколько серьезные травмы получили оба человека, пока не сообщается.
В момент, когда спасатели прибыли на место происшествия, людей под упавшим деревом не было.
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