11.07.2020, 15:44
В Пярнумаа двух человек придавило упавшим деревом
Сегодня в 12:34 в Пярнумаа произошло ЧП - из-за шторма упало дерево на машину.
Сегодня в 12:34 в Пярнумаа произошло ЧП - из-за шторма упало дерево на машину.
Пострадали два человека, одного из них доставили в больницу. Насколько серьезные травмы получили оба человека, пока не сообщается.
В момент, когда спасатели прибыли на место происшествия, людей под упавшим деревом не было.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Липницкая призналась, что беременна и назвала отца ребенка
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось
Главный пульмонолог РФ осмелился рассказать правду о COVID-19
Соседи смеялись над крошечным домиком, но вид внутри их удивил