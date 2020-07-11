11.07.2020, 15:44

В Пярнумаа двух человек придавило упавшим деревом


EST 1
В Пярнумаа двух человек придавило упавшим деревом
Фото читателя Delfi

Сегодня в 12:34 в Пярнумаа произошло ЧП - из-за шторма упало дерево на машину.

Пострадали два человека, одного из них доставили в больницу. Насколько серьезные травмы получили оба человека, пока не сообщается.

В момент, когда спасатели прибыли на место происшествия, людей под упавшим деревом не было.

Читайте также: