17.04.2020, 09:33

В Пярнумаа автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево

 (2)
EST
Viljandimaal põrkasid kokku kaks autot
Foto on illustreerivFoto: Kenno Soo

Вчера в 10:15 произошла авария на 6,6 км шоссе Тори-Рютавере в дереве Рютавере в Пярнумаа, где 36-летний мужчина на легковом автомобиле Opel Insignia при совершении поворота вылетел с дороги и врезался в дерево.

В результате случившегося водитель получил травмы и был доставлен в Пярнускую больницу.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: