В Пярнумаа автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево

В результате случившегося водитель получил травмы и был доставлен в Пярнускую больницу.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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