В Пярнумаа автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево

Вчера в 10:15 произошла авария на 6,6 км шоссе Тори-Рютавере в дереве Рютавере в Пярнумаа, где 36-летний мужчина на легковом автомобиле Opel Insignia при совершении поворота вылетел с дороги и врезался в дерево.
В результате случившегося водитель получил травмы и был доставлен в Пярнускую больницу.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.
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