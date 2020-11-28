28.11.2020, 08:26
В Пярнумаа автобус сбил 16-летнего юношу
В пятницу, 27 ноября, в 21:26 сообщили о ДТП в Пярнумаа в поселке Пайкузе на автобусной остановке "Линнурийги".
В пятницу, 27 ноября, в 21:26 сообщили о ДТП в Пярнумаа в поселке Пайкузе на автобусной остановке "Линнурийги".
16-летнего юношу сбил маршрутный автобус номер 40, из которого он только что вышел.
Автобус, которым управлял 61-летний мужчина, по словам пешехода, после начала движения резко дернулся в сторону обочины, и юноша получил от него удар в плечо и упал в кювет.
Юноша вместе с родителем обратился в Пярнускую больницу на осмотр.
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