В Пярнумаа автобус сбил 16-летнего юношу

16-летнего юношу сбил маршрутный автобус номер 40, из которого он только что вышел.

Автобус, которым управлял 61-летний мужчина, по словам пешехода, после начала движения резко дернулся в сторону обочины, и юноша получил от него удар в плечо и упал в кювет.

Юноша вместе с родителем обратился в Пярнускую больницу на осмотр.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.