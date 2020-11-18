В Пярну водитель сбил 12-летнюю девочку и скрылся

12-летняя девочка пересекала на велосипеде дорогу по регулируемому пешеходному переходу на Таллиннском шоссе около гимназии Юлейыэ в Пярну. Ее сбил легковой автомобиль, которым управляла женщина.

Водитель скрылась с места происшествия. Девочка позже обратилась в Пярнускую больницу. Точные детали ДТП выясняются.