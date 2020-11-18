В Пярну водитель сбил 12-летнюю девочку и скрылся

17 ноября около 7:30 произошло ДТП в Пярну: девочку сбил автомобиль.
12-летняя девочка пересекала на велосипеде дорогу по регулируемому пешеходному переходу на Таллиннском шоссе около гимназии Юлейыэ в Пярну. Ее сбил легковой автомобиль, которым управляла женщина.
Водитель скрылась с места происшествия. Девочка позже обратилась в Пярнускую больницу. Точные детали ДТП выясняются.
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