02.07.2020, 18:27

В Пярну в реке утонул 7-летний ребенок

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В Пярну в реке утонул 7-летний ребенок
Argo Ingver

В четверг в 14 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что в Вана-Пярну из дома ушел и пропал 7-летний ребенок, близкие которого уже приступили к поискам. Довольно скоро ребенок в бессознательном состоянии был обнаружен в реке.

Оперативный дежурный Ляэнеской префектуры Максим Коржин сообщил, что у полиции была информация, что ребенок мог пойти к реке.

"К поискам был привлечен водный патруль, который и нашел ребенка в 14.18 в водах реки у моста Симму. Ребенок был в бессознательном состоянии, но, несмотря на усилия полиции и вскоре прибывших медиков, ребенок умер".

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