В Пярну в реке утонул 7-летний ребенок

Оперативный дежурный Ляэнеской префектуры Максим Коржин сообщил, что у полиции была информация, что ребенок мог пойти к реке.

"К поискам был привлечен водный патруль, который и нашел ребенка в 14.18 в водах реки у моста Симму. Ребенок был в бессознательном состоянии, но, несмотря на усилия полиции и вскоре прибывших медиков, ребенок умер".