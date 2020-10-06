06.10.2020, 11:02
В Пярну убита женщина. Подозреваемый — ее сын
5 октября полиция получила сообщение, что работодатель не может связаться с 57-летней женщиной, проживающей на улице Май в Пярну.
5 октября полиция получила сообщение, что работодатель не может связаться с 57-летней женщиной, проживающей на улице Май в Пярну.
Полицейские проверили место жительства женщины и обнаружили там ее труп с признаками насилия.
В качестве подозреваемого в убийстве задержан ее 27-летний сын. Детали инцидента выясняются.
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