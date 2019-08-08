08.08.2019, 14:55

В Пярну собака застряла в канализационной трубе


rus.delfi.ee
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В Пярну собака застряла в канализационной трубе
Pilt on illustreeriv.Pixabay

Вчера вечером в Пярну в канализационной трубе застряла собака.

Вчера в 19:23 спасатели получили сообщение о том, что в дереве Лемметса в Пярну собака застряла в канализационной трубе. Прибывшие на место спасатели вызволили животное.

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