08.08.2019, 14:55
В Пярну собака застряла в канализационной трубе
Вчера вечером в Пярну в канализационной трубе застряла собака.
Вчера вечером в Пярну в канализационной трубе застряла собака.
Вчера в 19:23 спасатели получили сообщение о том, что в дереве Лемметса в Пярну собака застряла в канализационной трубе. Прибывшие на место спасатели вызволили животное.
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